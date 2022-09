Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बस के पलटने से 3 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए. पत्थलगांव के SDOP के अनुसार, बस पत्थलगांव से अंबिकापुर जा रही थी. अंबिकापुर से पत्थलगांव की तरफ गलत साइड से आ रही एक बाइक को बचाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई. यह हादसा पत्थलगांव विकासखंड के अंतर्गत गोंडी गांव के पास बुधवार शाम को हुआ. इस हादसे में अनंत नागवंशी (55), देवानंद (25) और दिवाकर नागवंशी (22 वर्ष) की मौत हो गई. हादसे में घायल हुए 6 लोगों में से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है.पुलिस ने घायलों को पत्थलगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है.Also Read - एयरपोर्ट पर युवक को 3 युवतियों ने की बेल्ट व लात-घूसों से पिटाई, फाड़ डाले कपड़े, देखें वीडियो

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कर मामले की जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई है. घायलों का इलाज किया जा रहा है. फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

Chhattisgarh | 3 killed, 6 injured after a bus overturns in Jashpur

A bus going from Pathalgaon to Ambikapur overturned trying to save a bike coming from the wrong side. Two riding on bike along with one bus passenger dead, 6 injured: Mayank Tiwari, SDOP Pathalgaon (21.09) pic.twitter.com/15NasSzUVu

