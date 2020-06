रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया है. इस घटना में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान घायल हो गया है. नक्सलियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. कुछ देर तक गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए. घटना के बाद घायल जवान को जंगल से बाहर निकाला गया और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है. Also Read - छतीसगढ़ की राजधानी में बरसे बादल, तीन दिनों तक राज्‍य में ऐसा रहेगा मौसम

नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनोरा और ओरछा गांव के मध्य नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया. इस हमले में सीएएफ की 16 वीं बटालियन का जवान राहुल चेलक घायल हो गया है.

A Chhattisgarh Armed Force (CAF) personnel got injured in a remote-controlled IED blast triggered by Naxals followed by an exchange of fire in Narayanpur district today. The constable is stable now and is being referred to Raipur for further treatment: Narayanpur SP Mohit Garg

— ANI (@ANI) June 23, 2020