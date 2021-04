Abducted CRPF Commander Rakeshwar Singh Released: छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के दौरान बंधक बनाए गए सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के कमांडर राकेश्वर सिंह अब रिहा हो गए हैं. नक्सलियों के कब्जे से रिहाई के बाद राकेश्वर सिंह को बीजापुर के सीआरपीएफ कैंप में लाया गया. Also Read - Chhattisgarh में नक्‍सलियों के कब्‍जे में CRPF जवान, मां और पत्‍नी ने सरकार से रिहाई के लिए लगाई गुहार

बीते शनिवार को राज्य के सुकमा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर हमला बोला था. इस हमले में 23 जवान शहीद हो गए थे जबकि 31 अन्य घायल हो गए थे.

इस हमले के दौरान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था. उनकी रिहाई के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली है. उनकी पत्नी ने भगवान और सरकार को शुक्रिया बोला है.

Jammu: Family of CRPF jawan Rakeshwar Singh Manhas celebrates after he was released by Naxals

“I have received official communication of his safe return. His health condition is good,” says Meenu, the wife of CRPF jawan Rakeshwar Singh Manhas pic.twitter.com/nI4hOCmv3U

— ANI (@ANI) April 8, 2021