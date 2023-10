केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ‘बीमारू’ राज्य हुआ करते थे.अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया और जब हमारी सरकार बनी तो डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और 15 साल के भीतर उन्होंने इस राज्य को उन्नत बनाया. अमित शाह ने कहा, “हमने छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं. भूपेश बघेल आपने 5 साल में यहां पर क्या किया? मुझे मालूम है आप विकास का हिसाब-किताब नहीं करते हो. आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक को चुनने का नहीं है बल्कि आने वाला चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का ATM बना रखा है. छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं के अधिकार का पैसा, दलित युवाओं के अधिकार का पैसा और पिछड़े वर्ग के युवा भाई बहनों के अधिकार का पैसा भी कांग्रेस के दिल्ली दरबार की तिजोरी में जाता है.

