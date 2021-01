Chhattisgarh, athlete, Dhamtari, Death: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में चल रही एक कबड्‌डी प्रतियोगिता में खिलाड़ी ने खेल के मैदान में खेलते हुए ही दम तोड़ दिया. खिलाड़ी खेलते हुए अचानक से गिर पड़ा और तभी विपक्षी टीम ने उसे पकड़ा. उसकी हालत देखकर उसे अस्‍पताल ले गए, अस्‍पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. यह वाकया बीते 20 जनवरी की की शाम का है. Also Read - Chhattisgarh: शेल्‍टर होम में रह रही महिला से रेप, आरोप में आश्रय स्थल का प्रबंधक अरेस्‍ट

धमतरी जिले कुरुद के ग्राम गोजी में दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. बीते 20 जनवरी की शाम को यह मैच दो गांवों कोकड़ी और पटेवा के टीम के बीच मैच खेला जा रहा था. इसी दौरान कोकड़ी टीम का खिलाड़ी नरेंद्र साहू खेलते हुए गिर गया. दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने उसे पकड़ लिया था. इसी दौरान वह बेहोश दिखाई दिया. तुरंत ही उसे अस्‍पताल जाया गया.

Chhattisgarh: An athlete died in Dhamtari during a district-level kabaddi match on 20th January.

“A player fell unconscious during a match in district-level competition. He died on his way to the hospital,” says Ramnaresh Sengar, Thana Incharge. pic.twitter.com/GuAF8kwKrh

— ANI (@ANI) January 22, 2021