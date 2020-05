नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक समस्‍याओं को देखते हुए छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्‍य के शासकीय कर्मचारियों के वेतन में आगामी वृद्ध‍ि पर रोक लगा दी है. हालांकि, 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर यह रोक लागू नहीं होगी. Also Read - केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! वित्त मंत्रालय ने कहा- वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं

Annual salary increment payable to state govt employees from July 1, 2020 & January 1, 2020 has been postponed until further notice. However, this order will not be applicable on government employees retiring before January 1, 2021 & July 1, 2021: Finance Dept, Chhattisgarh govt pic.twitter.com/BKdCONsjli Also Read - Coronavirus: केरल सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए अध्यादेश जारी करेगी

— ANI (@ANI) May 27, 2020 Also Read - लॉकडाउन: दीपक डोबरियाल से नहीं देखा गया स्टाफ का दर्द, बोले- लोन लेकर भी दूंगा सैलरी