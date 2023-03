अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी कांग्रेस ने 23 वर्षों तक छत्तीसगढ़ को लूटा, पीएम अडाणी को 'मुंह-बोला' भाई जैसा प्यार करते हैं

रायपुर: दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस पर पिछले 23 वर्षों से छत्तीसगढ़ को लूटने का आरोप लगाया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे राज्य को भ्रष्टाचार और ‘माफिया राज’ से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी पार्टी को एक मौका दें.

केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए उन्होंने लोगों से वोट डालने से पहले अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखने को कहा.

अरविंद केजरीवाल ने राजधानी रायपुर के बाहरी क्षेत्र में जोरा मैदान में आप कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वह उद्योगपति गौतम अडाणी को अपने ‘मुंह-बोला’ भाई की तरह प्यार करते हैं और देश में सब कुछ उन्हें सौंप रहे हैं.