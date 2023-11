सीएम बघेल बोले- सरकार बनने पर शुरू करेंगे 'छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना', महिलाओं को मिलेंगे 15 हजार रुपये

Chhattisgarh Elections 2023: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवाली के अवसर पर बड़ी घोषणा की है. भूपेश बघेल ने कहा कि दिवाली के अवसर पर मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम ‘छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना’ शुरू करेंगे और सभी माताओं-बहनों को प्रति वर्ष 15,000 रुपए देंगे. सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी जी की कृपा और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से प्रदेश की महिला शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को “छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना” के तहत 15000 रुपए प्रतिवर्ष सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे.

बता दें कि प्रदेश में अभी कांग्रेस की ही सरकार है. राज्यों में 17 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण में मतदान किए जाएंगे. सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं.

#WATCH | Raipur: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says, ” On the occasion of Diwali, I want to announce that, if Congress forms govt again in Chhattisgarh, we will launch ‘Chhattisgarh Griha Lakshmi Yojana’ and will give Rs 15,000 per year to all mothers and sisters” https://t.co/1Ex1aslhmx pic.twitter.com/9XwHfq64ga

— ANI (@ANI) November 12, 2023