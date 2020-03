रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सली हमले में 14 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 13 जवानों से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है. सुरक्षा बलों ने इस हमले में बड़े नक्सली नेताओं को मार गिराने का दावा किया है. मुठभेड़ में घायल 14 जवानों को रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 12 जवानों की हालत सामान्य है तथा दो जवान गंभीर रूप से घायल हैं.13 लापता जवानों के लिए तलाशी अभियान जारी है.

राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में कोराजगुड़ा पहाड़ी के करीब जंगल में नक्सलियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया है. इस हमले में 14 जवान घायल हो गए हैं.

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा, 13 जवानों (सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद लापता) के लिए एसटीएफ डीआरजी और कोबरा बटालियन द्वारा तलाशी अभियान आज सुबह फिर से शुरू किया गया है.

Search operation by STF DRG and Cobra Battalion for 13 jawans (missing after an encounter with Naxals in Sukma) re-launched today morning: Chhatisgarh Director General of Police DM Awasthi (file pic) pic.twitter.com/vm75gIOwZH

