Chhattisgarh Polls: छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए BJP ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची | LIST में कौन-कौन शामिल?

Chhattisgarh Assembly Election: छत्तीसगढ़ में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने स्टार प्रचारकों की सूची (BJP campaigners LIST) जारी कर दी है. BJP की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), बीजेपी चीफ जेपी नड्डा (JP Nadda), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) समेत 40 नाम हैं. मालूम हो कि राज्य में दो फेज में वोट डाले जाएंगे. भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों की यह लिस्ट पहले दौर के चुनाव के लिए है.

छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी. छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है. वहीं, BJP मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है. राज्य में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी. वहीं, भाजपा को इस चुनाव में 15 सीटें हासिल हुई थीं. राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. दोनों दलों के सीनियर नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं.

BJP releases a list of 40 campaigners who will campaign for party candidates for phase 1 of the Chhattisgarh elections.

PM Narendra Modi, BJP chief JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, HM Amit Shah and others to campaign. pic.twitter.com/7cUAM95oR7

