जगदलपुर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ की पार्टी मामलों की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी (D.Purandeswari) ने कल गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ता (BJP workers ) थूकेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और उनका पूरा मंत्रिमंडल (cabinet) बह जाएगा. छत्तीसगढ़ मामलों की प्रभारी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर राज्य का मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस आमने-सामने हैं.Also Read - पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर पत्रकार चंदन मित्रा का दिल्‍ली में निधन

नक्सल प्रभावित बस्तर में पुरंदेश्वरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा. इस बयान के बाद बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आसमान में थूकने पर वह उसके चेहरे पर ही गिरता है. Also Read - प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना लगभग फाइनल! बस सोनिया गांधी की 'हाँ' का इंतज़ार

बता दें छत्‍तीसगढ़ के राज्य के दक्षिण क्षेत्र के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में बीजेपी ने मंगलवार से चिंतन शिविर का आयोजन किया था. तीन दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन आज पार्टी की छत्तीसगढ़ मामलों की प्रभारी पुरंदेश्वरी ने बस्तर संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. Also Read - मायावती ने बसपा नेताओं की मीटिंग में कहा- बीजेपी के हाथ से जाते दिख रही सत्ता, सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश में है

#WATCH “We appeal to you to work with resolve, through your hard work BJP will come to power in 2023….When you turn back and spit, then, Bhupesh Baghel and his cabinet will get swept away,” Chattisgarh BJP leader D.Purandeswari while addressing party workers in Bastar yesterday pic.twitter.com/R8Q9TKQ0YU

— ANI (@ANI) September 3, 2021