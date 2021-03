नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों की बस पर हमले की खबर आ रही है. नक्सलियों ने सुरक्षाबालों की बस को निशाना बनाया है. सुरक्षाकर्मियों की बस में ब्लास्ट किया गया है. ब्लास्ट में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं. इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से तीन जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं. Also Read - A Thursday: पत्रकार की भूमिका में माया सराओ का पहला लुक रिलीज, Game खेलने में अब आएगा मज़ा

Three District Reserve Guard (DRG) jawans have lost their lives and a few injured in IED blast triggered by Naxals in Narayanpur district; details awaited: DGP Chhattisgarh, DM Awasthi

(file photo) pic.twitter.com/TEGAwTAUDJ

