Chhattisgarh Bus Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मडई घाट के पास एक यात्री बस रोड पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हैं. घायलों को नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. एसपी संतोष सिंह ने बताया कि यह हादसा आज सुबह करीब चार बजे हुआ. बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी. हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा बस को देखकर लगाया जा सकता है. हादसे में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है.

कोरबा के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि दुर्घटना बांगो थाना क्षेत्र के मडई घाट के पास सुबह करीब चार बजे हुई जब एक निजी ट्रैवल कंपनी की बस राज्य की राजधानी रायपुर से सरगुजा जिले की ओर जा रही थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस चालक विपरीत दिशा से आ रही कार से बचने का प्रयास कर रहा था और इसी क्रम में वह एक खड़े ट्रक से जा टकराया.

Chhattisgarh | Seven people died and three got injured after the bus in which they were traveling rammed into a parked trailer vehicle near Madai Ghat in Korba district. The incident took place around 4 am. Injured admitted to hospital: SP Korba Santosh Singh pic.twitter.com/8Qu5lopxqa

