रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद (सीजेडसी) की बैठक को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखना चाहता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सभी राज्यों को उनकी बेहतरी के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

शाह ने नया रायपुर में सुरक्षा और आधारभूत संरचना सहित विविध मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए विचारों के आदान-प्रदान के मंच सीजेडसी Central Zonal Council की 22 वीं बैठक की अध्यक्षता की.

शाह ने अपने संबोधन में कहा, ”केंद्र सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहता .” उन्होंने कहा कि केंद्र सभी राज्यों को उनकी बेहतरी के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के संदर्भ में विभिन्न हलकों में सहयोगपूर्ण संघवाद के मुद्दे पर चर्चा हो रही है. इससे पहले कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के कई मुद्दे हैं, हालांकि उन्होंने किसी खास मुद्दे का उल्लेख नहीं किया.

Chhattisgarh: Union Home Minister Amit Shah and Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath at the 22nd meeting of the Central Zonal Council in Raipur. Home Minister Amit Shah is chairing the meeting. pic.twitter.com/D8LCItpLiJ

