Chhattisgarh IAS Transfer NEWS, रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 9 जिलों के कलेक्टरों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 29 अधिकारियों का तबादला कर दिया (29 IAS officers transferred Including 9 district collectors in Chhattisgarh) है.

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि विभाग के सचिव अमृत कुमार खलखो का तबादला श्रम विभाग के सचिव के पद पर कर दिया है. इसी तरह राजनांदगांव जिले के कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर तथा रायपुर जिले के कलेक्टर एस भारतीदासन को विशेष सचिव मुख्यमंत्री और आयुक्त-सह-संचालक जनसंपर्क के पद पर पदस्थ किया गया है.

राज्य शासन ने सहकारिता विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. वहीं जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार को संचालक कृषि के पद पर, कोरिया जिले के कलेक्टर सत्यनारायण राठौर को पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के पद पर, बलरामपुर जिले के कलेक्टर श्याम लाल धावड़े को कलेक्टर कोरिया जिले के पद पर, कोरबा जिले की कलेक्टर किरण कौशल को संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर तथा चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई को आयुक्त वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.

अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने रायपुर नगर निगम के आयुक्त सौरभ कुमार को कलेक्टर रायपुर जिले के पद पर, धमतरी जिले के कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य को संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के पद पर, वाणिज्यिक कर विभाग की आयुक्त रानू साहू को कलेक्टर, कोरबा जिले के पद पर, मुंगेली जिले के कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा को कलेक्टर, धमतरी जिले के पद पर, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भोसकर विलास संदिपान को कलेक्टर, बेमेतरा जिले के पद पर तथा लोक शिक्षण के संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला को कलेक्टर, जांजगीर-चांपा जिले के पद पर पदस्थ किया है.

बेमेतरा जिले के कलेक्टर शिव अनंत तायल का तबादला संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त-सह-संचालक तारन प्रकाश सिन्हा का तबादला कलेक्टर, राजनांदगांव जिले के पद पर किया गया है. वहीं पंजीयन एवं मुद्रांक की महानिरीक्षक इफ्फत आरा को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

राज्य शासन ने राजनांदगांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत वसंत को कलेक्टर, मुंगेली जिले के पद पर, जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत एस चंद्रवाल को कलेक्टर, बलरामपुर जिले के पद पर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलसचिव पीएस ध्रुव को उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर, दुर्ग जिले की अपर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर के पद पर, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप शर्मा को आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के पद पर तथा नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त एस जयवर्धन को आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया है.

संस्थागत वित्त के संचालक प्रभात मलिक को आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर, बिलासपुर जिले की अपर कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना को अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर, कोरबा जिले की अपर कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर, जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रकांत वर्मा को अतिरिक्त प्रबंध संचालक स्मार्ट सिटी के पद पर तथा जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के पद पर पदस्थ किया है.