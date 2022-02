IED blast, Naxalites, Chhattisgarh, बीजापुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बीजापुर जिले में आज मंगलवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे नक्‍सलियों (Naxal) के द्वारा आईईडी विस्फोट (IED blast) किए जाने से सीआरपीएफ (CRPF) के चार जवान घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, नक्सलवादियों (Naxalites) द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट (IED blast) में मंगलवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के चार जवान घायल हो गए. घायल जवानों को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - Bhupesh Baghel Dance Video: बेटे की शादी में जमकर थिरके छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, देखें वीडियो और तस्वीरें...

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों ने चिन्नाकोदेपाल शिविर से अभियान शुरू किया. इस गश्ती दल ने मुर्किनार रोड से लगे जंगलों को घेर लिया था, उसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें जवान घायल हो गए.

Chhattisgarh | Four CRPF jawans injured in IED blast under Modakpal police station limits in Bijapur district. Injured jawans admitted to District Hospital for medical treatment: IG Bastar P Sundarraj

