5 women died in a Road Accident in Gariaband, News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के गरियाबंद जिले में एक वाहन के पेड़ से टकरा जाने के कारण एक ही परिवार की पांच महिलाओं की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए. पुलिस ने रविवार को इस बारे में बताया. घटना में छह लोग घायल हो गए. घायलों में तीन महिलाएं, 15 वर्षीय लड़का और वाहन चालक भी शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक ये लोग मालेगांव गांव के रहने वाले थे और अपने एक परिजन के अंतिम संस्कार के बाद पड़ोस के रायपुर जिले के खट्टी खोरपा गांव से लौट रहे थे.

गरियाबंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुखनंदन राठौड़ ने बताया, "पंडुका थाना अंतर्गत कोपरा गांव के पास शनिवार रात 11 बजे के करीब यह घटना उस वक्त हुई, जब चालक ने वाहन से संतुलन खो दिया और वाहन पेड़ से टकरा गया."

महिलाओं की पहचान बगूती निषाद, कला बाई, पर्वत बाई, केज बाई और तेज बाई के तौर पर हुई. इन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. घटना में छह लोग घायल हो गए. घायलों में तीन महिलाएं, 15 वर्षीय लड़का और वाहन चालक भी शामिल है. घायलों को राजिम में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें उपचार के लिए रायपुर भेज दिया गया. घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है.