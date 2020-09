Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जिले के चेड़ी खेड़ी के पास मजदूरों को ले जा रही बस की ट्रक से टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई वहीं, कइयों के घायल होने की खबर है. बस ओडिशा के गंजम से गुजरात के सूरत जा रही थी. हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए. Also Read - कोरोना पॉजिटिव पाए गए निजी सुरक्षा अधिकारी, चार दिन तक पृथक-वास में रहेंगे छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल

Seven people killed, seven injured after a bus transporting labourers from Ganjam in Odisha to Surat in Gujarat, collided with a truck at Cheri Khedi in Raipur, early morning today: Ajay Yadav, SSP Raipur, Chhattisgarh pic.twitter.com/2f9pwxuJ6g

— ANI (@ANI) September 5, 2020