रायगढ़ (छत्तीसगढ़) : मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए आतंकवादियों के हमले में शहीद कर्नल विप्लव तिवारी (martyr Colonel Viplav Tiwari) को उनकी पत्नी और नाबालिग बेटे को छत्‍तीसगढ़ में उनके पैत्र‍िक शहर रायगढ़ (Chhattisgarh, Raigarh) में सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी. हजारों लोगों की उमड़ी भीड़ ने नम आंखों से उन्‍हें अंतिम विदाई ( large number of people paid tribute to martyr Colonel Viplav Tiwari) दी.

मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल ​विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे की पार्थिव देह सोमवार को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से रायगढ़ लाई गईं. मणिपुर के चुराचन्दपुर जिले में शनिवार को उग्रवादी हमले में शहीद हुए असम राइफल्स के खुगा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी (41 वर्ष), उनकी पत्नी अनुजा (36 वर्ष) तथा बेटे अबीर (पांच वर्ष) की पार्थिव देह सोमवार को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान एएन-32 से दोपहर 12.42 बजे रायगढ़ पहुंचीं.

Chhattisgarh: A large number of people paid tribute to Colonel Viplav Tiwari who along with his wife & minor son died in a terrorist attack in Manipur, at Ram Leela Maidan in Raigarh earlier today pic.twitter.com/CRgZN2QHbH

