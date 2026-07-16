छत्तीसगढ़ में अब व्यापार करना बेहद आसान- विधानसभा से पास हुआ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून'

छत्तीसगढ़ में अब नया काम-धंधा या उद्योग शुरू करना सिरदर्दी नहीं, बल्कि बेहद आसान होने जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो ‘जोखिम आधारित’ (Risk-Based) और ‘भरोसे पर आधारित’ (Trust-Based) व्यापार मंजूरी व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इस कानून का सीधा मकसद है कारोबारियों को लालफीताशाही और कागजी मकड़जाल से बचाना है, ताकि वे बिना किसी डर या रुकावट के अपना काम बढ़ा सकें. खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए अब बिजनेस का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा.
अब सभी उद्योगों को उनके काम और आकार के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा.
कम जोखिम वाले छोटे उद्योग: इन्हें बहुत आसान और फटाफट मंजूरी मिलेगी. अब छोटे दुकानदारों या कारोबारियों को बड़े उद्योगों की तरह जटिल कागजी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा.
ज्यादा जोखिम वाले बड़े प्रोजेक्ट: जहां पर्यावरण या सुरक्षा का खतरा ज्यादा है, वहां पहले की तरह ही जरूरी जांच-पड़ताल और तय समय में मंजूरी की व्यवस्था जारी रहेगी.
अब तक व्यापारियों की सबसे बड़ी शिकायत हर साल लाइसेंस रिन्यू (नवीनीकरण) कराने को लेकर होती थी. नए कानून ने इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है. अब हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, कम जोखिम वाले उद्योगों में आए दिन होने वाले विभागीय निरीक्षणों (Inspections) पर भी लगाम लगेगी. अब कारोबारी ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’ (स्व-घोषणा) कर सकेंगे या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियर/आर्किटेक्ट से सर्टिफिकेट लेकर अपना काम शुरू कर सकेंगे.
छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार ने कई बड़ी राहतें दी हैं…
अगर किसी विभाग ने तय समय-सीमा के भीतर आपके आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया, तो योग्य मामलों में उसे ‘स्वतः स्वीकृत’ (Auto Approval) मान लिया जाएगा. यानी काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
शुरुआत में राज्य सरकार के 8 मुख्य विभागों की 43 सेवाओं को इस कानून के दायरे में लाया गया है. आगे जरूरत पड़ने पर इसमें और भी सेवाएं जोड़ी जा सकेंगी. इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में कमेटियां बनाई गई हैं, जो सीधे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की देखरेख में काम करेंगी.
माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से छत्तीसगढ़ के 15 लाख से ज्यादा छोटे और मध्यम व्यापारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा. इससे न सिर्फ बिजनेस शुरू करने का खर्च और समय बचेगा, बल्कि राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए मौके भी बनेंगे. छत्तीसगढ़ अब वाकई में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा और सुरक्षित राज्य बनने की राह पर है.
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