चोरी के शक में पेड़ में उल्टा लटकाकर युवक की पिटाई करने वाले आरोपियों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है. पुलिस ने इस मामले में हत्या के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाएगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनपुर क्षेत्र के गांव में रहने वाला युवक उच्चभट्टी में रहकर चौकीदारी का काम करता है. बुधवार को गांव के लोगों ने उसे चोरी के शक में पकड़ लिया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया था लेकिन रात में उसे छोड़ दिया गया था.

