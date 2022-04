नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (Chhattisgarh CM) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) से मुलाकात की और इस दौरान नक्सल समस्या और जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की. सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मैंने गृह मंत्री से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान काटा गया है. मैंने ठीक उत्तर-पूर्व की तरह छूट का अनुरोध

किया. 2021 में सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता बंद कर दी गई थी. मैंने फिर से शुरू करने का अनुरोध किया.

राज्य सरकार की ओर से यहां जारी बयान के अनुसार, बघेल ने शाह के समक्ष जीएसटी क्षतिपूर्ति का विषय उठाया और कहा कि राज्यों को दिया जाने वाला जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए.

I requested that Centre permit us for a pre-fabricated steel bridge. We had received verbal permission in last meeting but consent yet to be given. GST compensation system is going to end in June, it’ll affect states. I requested him to look into that matter too: Bhupesh Baghel pic.twitter.com/9cQNGpHp50

— ANI (@ANI) April 13, 2022