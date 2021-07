छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री (Chhattisgarh CM) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) आज रविवार को दिल्‍ली में अपनी पार्टी कांग्रेस की कार्यकारी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपथ पर पहुंचे, लेकिन वह उनसे नहीं मिल सकीं. छत्‍तीसढ़ के मुख्‍यमंत्री ने स्‍वयं बताया कि सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई. सीएम बघेल ने कहा, मैडम(सोनिया गांधी) से मुलाकात नहीं हुई. प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है. औपचारिक भेंट हुई है. बहुत सारी बातें हुई. अब मैं हमारे प्रभारी पुनिया जी और वेणुगोपाल जी से मुलाकात करूंगा.Also Read - Delhi Unlock: दिल्‍ली में स्‍कूलों और एजुकेशनल ट्रेनिंग संस्‍थानों के ऑडिटोरियम, असेम्‍बली हॉल में गेदरिंग की इजाजत

High Command instructed me to take oath, so I took the oath. When they’ll say someone else will be CM, then it’ll be so. Such agreements happen in coalition govts. Congress has a three-fourth majority in Chhattisgarh: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/3qqRL2qaIy

