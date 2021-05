Chhattisgarh COVID Update News: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने तत्काल प्रभाव से नए राजभवन (Raj Bhavan), विधानसभा भवन (Vidhan Sabha building) समेत सभी प्रमुख परियोजनाओं से जुड़ा निर्माण कार्य रोक दिया है. राज्य सरकार ने महामारी की जांच के लिए और भी कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है.

इस संबंध में पहले से ही किए जा रहे उपायों का विस्तार करते हुए नया रायपुर में नए राजभवन, विधानसभा भवन, सीएम हाउस (CM residence), मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के घर, न्यू हाउस का निर्माण कार्य किया जाने वाला था. उनको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. इन परियोजनाओं का भूमि पूजन 25 नवंबर 2019 को किया गया था.

राज्य सरकार ने 26 अप्रैल को सभी विभागों को निर्देश दिया कि पिछले वर्ष की तरह वित्तीय वर्ष 2021-22 में मितव्ययता की जानी चाहिए. अब आगे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) के निर्देश पर नया रायपुर में प्रमुख निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने ठेकेदारों को तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी किए हैं.

#WATCH | Chhattisgarh CM says, "…Y'day we decided to stop tender of construction of Vidhan Sabha building. Besides this, construction of Raj Bhavan, CM residence, ministers' residence & officers' bungalows stopped. Economic activities affected due to Corona, so it was decided." pic.twitter.com/YBpkp1ripY

— ANI (@ANI) May 13, 2021