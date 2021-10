नई दिल्ली: छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नेतृत्‍व परिवर्तन को लेकर मची खींचतान के बीच आज कांग्रेस (Congress makes changes) ने शनिवार को अपनी छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई (Chhattisgarh PCC unit) में बदलाव करते हुए कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है. राज्‍य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी समझे जाने वाले करीब 20 विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि विधायक कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं और इसमें राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए.Also Read - यूपी चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए भूपेश बघेल, बोले- छत्तीसगढ़ कभी भी पंजाब नहीं बन सकता

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, गिरीश देवांगन के स्थान पर अरूण सिंघानिया, अटल श्रीवास्तव की जगह पी आर खूंटे, भानू प्रताप सिंह के स्थान पर अंबिका मकराम और पदम मनहार की जगह वाणी राव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है. Also Read - सिद्धू और कांग्रेस में हो गई सुलह! बोले- पद रहे या ना रहे राहुल, प्रियंका के साथ खड़ा रहूंगा

Congress makes changes in its Chhattisgarh unit, appoints chiefs of four districts pic.twitter.com/hm1dbHa3j1

— ANI (@ANI) October 2, 2021