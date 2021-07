रायपुर: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक विधायक ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंह देव के इशारे पर सुरगुजा जिला में उनके काफिले पर हमला कराया गया. रामानुजगंज सीट से सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया कि तीन लोगों ने उन पर हमला किया. इनमें से एक ने बताया कि वह मंत्री का दूर का रिश्तेदार है.Also Read - बीजेपी के साथ हमारी कहानी ख़त्म, लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय मोर्चा बनाएं क्षेत्रीय दल: सुखबीर सिंह बादल

विधायक बृहस्पति सिंह ने दावा किया कि शनिवार शाम को अंबिकापुर शहर में उनके काफिले पर हुए हमले के पीछे कारण यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रशंसा की थी, जिन्हें सिंह देव पसंद नहीं करते हैं. सुरगुजा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री ने हालांकि कहा कि राज्य और उनके क्षेत्र की जनता उनकी छवि से परिचित है. इसके अलावा इस मुद्दे पर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है.

कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा, एक कार्यक्रम के लिए अंबिकापुर के रास्ते में, 'टीएस बाबा' (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव) के एक रिश्तेदार ने हमारे एक वाहन का पीछा किया, ड्राइवर से चाबी छीन ली और कार में तोड़फोड़ की. वह मुझसे मांगते रहे, लेकिन मैं पहले ही जा चुका था.

On my way to Ambikapur for an event, a relative of ‘TS Baba’ (Chhattisgarh Health Min TS Singh Deo) chased one of our vehicles, snatched keys from driver & vandalised the car. He kept asking for me, but I had already left: Cong MLA Brihaspati Singh after his convoy was attacked pic.twitter.com/CLdbxnoe6g

