Chhattisgarh Congress Updates: कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में चल रही रस्साकशी के बीच पार्टी के 22 विधायक आज सुबह दिल्‍ली आए हुए हैं, इनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्‍व से उनकी मुलाकात हो सकती है. कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में चल रही रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे. सूत्रों ने बताया कि बघेल के समर्थक कहे जाने वाले कई विधायक बृहस्पतिवार रात दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ विधायक शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे हैं.Also Read - कांग्रेस नेताओं से बोले सलमान खुर्शीद, 'आपस में लड़ते रहेंगे तो भाजपा और आरएसएस से कैसे लड़ेंगे'

Chhattisgarh Congress MLAs arrived in Delhi to meet the high command. pic.twitter.com/7fgavbYMMw

— ANI (@ANI) August 26, 2021