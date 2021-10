Chhattisgarh, Jashpur, Congress, News: छत्‍तीसगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गुटबंदी का सीधा नजर राज्‍य में पार्टी के संगठन में निचले स्‍तर पर पहुंच गया है और सरेआम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई होते हुए देखी जा रही है. ताजा वाकया राज्‍य के जशपुर का है, जहां का वीडियो सामने आया है. जशपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में तब विवाद हो गया, जब पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल को मंच से धक्का दे दिया गया और बोलने से रोक दिया गया. यह घटना उस वक्त उन्होंने मंत्री टीएस सिंह देव के पक्ष में बोलना शुरू किया था.Also Read - Bache Ne Kiya Salute: बच्चे की मासूमियत और देशप्रेम का जज्बा देखकर आपको भी होगा गर्व, देखें VIDEO

TS Singh Deo waited for 2.5 yrs (to become CM) & now Bhupesh Baghel must vacate his seat. When there was no Congress govt here, Deo & Baghel worked together. It’s due to them that Congress govt came to power. When I was saying this, people of Kunkuri MLA attacked me:Pawan Agarwal pic.twitter.com/C8CuLooX4L

— ANI (@ANI) October 24, 2021