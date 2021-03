Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने दो बहनों से बलात्कार के मामले में एक तांत्रिक को 20-20 साल यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक (Special public prosecutor) ताराचंद कोसले ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) के जिले की अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge of the district) पूजा जायसवाल की अदालत ने दो बहनों से बलात्कार के मामले में तांत्रिक समय लाल देवांगन (48) को 20-20 वर्ष यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. Also Read - Jaipur में 46 लाख रुपए की लूट को दिनदहाड़े अंजाम देने वाले लुटेरे का CCTV Footage सामने आया

अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की कारावास की सजा एक के बाद एक चलेगी. कोसले ने बताया कि अदालत ने आरोपी तांत्रिक पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अधिवक्ता ने बताया कि 2016 दिसंबर में 21 और 19 वर्ष की दो बहनों को पेट और कमर में दर्द की शिकायत पर उसके परिजन उन्हें तांत्रिक देवांगन के पास लेकर गए थे.

उन्होंने बताया कि देवांगन ने वर्ष 2017 की शुरुआत से ही इलाज करने के नाम पर दोनों बहनों से बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. अधिवक्ता ने बताया कि 2017 सितंबर में दोनों बहनों ने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी और उन्होंने शहर के गुढ़ियारी थाने में तांत्रिक देवांगन के खिलाफ मामला दर्ज कराया.