बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (head constable of CRPF) का जवान घायल हो गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया, बासागुड़ा थाना क्षेत्र में (Basaguda area of Bijapur) सीआरपीएफ के 168 वीं वाहिनी के जवानों को गश्त के लिए भेजा गया था. गश्‍ती दल के जवान जब आवापल्ली-बासागुड़ा मार्ग में तिम्मापुर गांव के करीब थे, तब जवान का पैर प्रेशर बम (IED ) के ऊपर चला गया. इससे बम में विस्फोट हुआ (IED blast) और वह घायल हो गए.

बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ​तिम्मापुर गांव के करीब प्रेशर बम की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शीलचंद मिंज घायल हो गए. वह सीआरपीएफ में हेडकॉन्‍स्‍टेबल हैं.

बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने बताया, बीजापुर के बासगुड़ा इलाके में एक आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया. उनका इलाज चल रहा है.

Chhattisgarh | A head constable of CRPF injured in an IED blast in the Basaguda area of Bijapur. He is being treated: Bastar IG P Sundarraj

