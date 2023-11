Video: Chhattisgarh में PM Modi बोले- Congress लूटने का मौका नहीं छोड़ती, 'Mahadev' नाम को भी नहीं छोड़ा

Chhattisgarh Elections: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती. इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है. 2 दिन पहले की रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है. लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों और नौजवानों को लूट कर जमा किया है. लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं.मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं. यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध हैं. क्यों से पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए.

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि यहां के नेता दबी जुबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम भी देख लेंगे. हम भी तुम्हारे यहां पैसे रखवा कर पुलिस भेज देंगे. ये धमकियां किसको दे रहे हो? किसको डरा रहे हो? ये जनता है सब कुछ जानती है.

#WATCH | Chhattisgarh elections | In Durg, PM Modi says, “Congress party’s Chhattisgarh Govt is leaving no opportunity to loot you. They did not leave even the name of ‘Mahadev.’ Two days back, a big operation took place in Raipur. Huge cache of currency notes was found. People… pic.twitter.com/eeLhIsjjC5

— ANI (@ANI) November 4, 2023