Chhattisgarh Exit Poll Result What Is 57 Now Will Be 75 In Days To Come Says Chhattisgarh Cm Bhupesh Baghel After Exit Polls Give Congress Edge

Chhattisgarh Exit Polls के नतीजों से गदगद नजर आए CM भूपेश बघेल, कहा- '57 जल्द ही 75 में....'

Chhattisgarh Exit Poll Result: छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है. तीन दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट जारी होंगे.

Chhattisgarh Exit Poll Result: छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली बढ़त की खबरों पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी गदगद नजर आए. ज्यादातर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलता दिखाया गया है. एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी ‘भारी बहुमत’ हासिल करने की राह पर है. उन्होंने कहा कि जबकि अधिकांश सर्वे कांग्रेस की सीटों की संख्या 57 होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, 3 दिसंबर को मतगणना के दिन परिणाम घोषित होने तक यह संख्या 75 हो जाएगी. मालूम हो कि छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है.

बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘क्या 7 एग्ज़िट पोल के आंकड़े एक जैसे हैं? दो दिनों के बाद इन एक्ज़िट-पोल अनुमानों में बताए गए आंकड़े स्थिर हो जाएंगे. एग्जिट पोल अनुमानों के बावजूद हम छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि अभी जो 57 है, वह मतगणना के दिन तक 75 हो जाएगा.’

Zee News ने 5 एजेंसियों के सर्वे के आधार पर पोल ऑफ पोल्स (Poll of Polls) के नतीजे बनाए हैं. पोल ऑफ पोल्स (Poll of Polls) के मुताबिक राज्य में कांग्रेस को बढ़त मिलता दिख रहा है. Poll Of Polls के आंकड़ों की मानें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 42-52, बीजेपी को 35-45 और अन्य को 1-4 सीटें मिल सकती हैं.

किस एजेंसी ने किसे दी कितनी सीटें?

C-Voter के एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ उसकी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. राज्य में भाजपा को 36-48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 41-53 सीटें और अन्य को 0-4 सीटें मिल सकती हैं.

के एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ उसकी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. राज्य में भाजपा को 36-48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 41-53 सीटें और अन्य को 0-4 सीटें मिल सकती हैं. Matrize के Exit Poll के अनुसार छत्तीसगढ़ में भाजपा को 34-42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस भी बहुमत के बहुत करीब या उससे पार जाते हुए 44-52 सीटें हासिल कर सकती है. जबकि अन्य पार्टियां और निर्दलियों को 0-2 सीटें मिल सकती हैं.

के Exit Poll के अनुसार छत्तीसगढ़ में भाजपा को 34-42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस भी बहुमत के बहुत करीब या उससे पार जाते हुए 44-52 सीटें हासिल कर सकती है. जबकि अन्य पार्टियां और निर्दलियों को 0-2 सीटें मिल सकती हैं. CNX के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है. पार्टी को 46-56 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा 30-40 सीटों तक सिमटकर रह सकती है. अन्य पार्टियों और निर्दलीयों को भी 3 से 5 सीटें तक मिल सकती हैं.

के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है. पार्टी को 46-56 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा 30-40 सीटों तक सिमटकर रह सकती है. अन्य पार्टियों और निर्दलीयों को भी 3 से 5 सीटें तक मिल सकती हैं. Axis My India के एग्जिट पोल के अनुसार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 36-46 सीटें मिल सकती हैं. यानी अगर भाजपा अपने उच्चतम नंबर तक पहुंच जाती है तो राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन सकती है. दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस को 40-50 सीटें मिलने का अनुमान है. कांग्रेस को राज्य में बहुमत मिल सकता है, लेकिन अगर पार्टी 45 से कम सीटों पर सिमटती है तो राज्य में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन सकते हैं. Axis My India के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में अन्य के खाते में 1-5 सीटें जाती दिख रही हैं.

के एग्जिट पोल के अनुसार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 36-46 सीटें मिल सकती हैं. यानी अगर भाजपा अपने उच्चतम नंबर तक पहुंच जाती है तो राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन सकती है. दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस को 40-50 सीटें मिलने का अनुमान है. कांग्रेस को राज्य में बहुमत मिल सकता है, लेकिन अगर पार्टी 45 से कम सीटों पर सिमटती है तो राज्य में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन सकते हैं. Axis My India के एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में अन्य के खाते में 1-5 सीटें जाती दिख रही हैं. PolStrat के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40-50 सीटें, बीजेपी को 35-45 सीटें और अन्य को 0-3 सीटें मिल सकती हैं. राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले गए थे. छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा 46 है.

