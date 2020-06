नई दिल्‍ली: छत्‍तीसगढ़ में 5 दुर्दांत नक्‍सलियों ने पुलिस के सामने आत्‍म-समर्पण किया है. इन नक्‍सलियों में दो ऐसे हैं, जिनके ऊपर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम है. छत्‍तीसगढ़ के नक्‍सल प्रभावित जिले सुकमा में एसपी सलभ सिन्‍हा, एएसपी सिद्धार्थ तिवारी और सीआरपीएफ अफसरों के सामने सरेंडर किया है. Also Read - Video: केरल के बाद अब छ्त्तीसगढ़ में हथिनी की मौत, लाश को घेर कर बैठा हाथियों का झुंड, वन विभाग के फूले हाथ-पैर

पुलिस ने बताया कि पांच नक्‍सलियों में दो ऐसे हैं, जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है. सुकमा में पुलिस के अधिकारियों के सामने आत्‍मसमर्पण करने वाले नक्‍सलियों में एक महिला भी शामिल है.

Chhattisgarh: Five Naxals have surrendered in Sukma district before ASP Siddhartha Tiwari, SP Shalabh Sinha & officers of Central Reserve Police Force. Out of the five Naxals, 2 were carrying rewards of Rs 5 lakhs on their heads. pic.twitter.com/coJvbb1T1c

