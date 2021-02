रायपुर: छत्तीसगढ़ में Covid 19 के वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने-सामने आ चुके हैं. राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि उनके राज्य को कोवैक्सीन का टीका न भेजा जाए. पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कोवैक्सीन न भेजे जाने का अनुरोध किया है. Also Read - COVID-19: WHO की AstraZeneca Vaccine को हरी झंडी , साउथ अफ्रीका में उठे थे सवाल

टीएस सिंह देव का कहना है कि कोवैक्सीन के तीसरे दौर का परीक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में कोवैक्सीन के साथ सहमति पत्र भेजा गया है, जिसे केवैक्सीन लगेगा उसे यह सहमति पत्र भरना होगा. इस सहमति पत्र में यह लिखा गया है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किया जा रहा है. यगि कंपनी टीके का परीक्षण कर रही है तो उसे स्वंयसेवी ढूंढना होगा. ऐसे में यह काम सरकार कैसे करेगी, कंपनी यह काम करेगी. Also Read - कोरोना की वैक्सीन पहुंची अफगानिस्तान, तो राष्ट्रपति अशरफ गनी बोले- इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं...

Also Read - Covid-19 Vaccine: स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी- टीकों की सर्वाधिक खुराक देने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर

Wrote to hon’ble union minister of health @drharshvardhan ji addressing the concern of Chhattisgarh govt regarding the supply of COVAXIN to the state.

The primary concerns of the state are :

▪️The inhibitions regrading the incomplete 3rd phase trials of COVAXIN (1/2) pic.twitter.com/xLNj43hwRR

— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) February 11, 2021