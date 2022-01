COVID-19 restrictions, COVID-19, Chhattisgarh, Ban, COVID19, Corona, Coronavirus, COVID test, Guidelines, Night Curfew: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्‍य सरकार ने आज मंगलवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. छत्‍तीसगढ़ के सीएमओ ने कहा, राज्‍य के हर जिले में जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य के रेलवे स्टेशनों और सीमाओं पर COVID-19 के लिए रैंडम परीक्षण किए जाएंगे. बता दें कि राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के 1782 नए मामले आए हैं. सोमवार को 698 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई.Also Read - COVID19: Maharashtra में कोरोना के 18,466 नए केस, अकेले मुंबई में ही आए 10,860 मामले

In districts with a positivity rate of 4% or more all schools, Anganwadi centers, libraries, swimming pools, malls, cinemas, marriage palaces, hotels, restaurants, auditoriums should be closed. Night curfew from 10 pm to 6 am should be implemented: CMO Chhattisgarh

— ANI (@ANI) January 4, 2022