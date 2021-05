Corona Pandemic, coronavirus, Chhattisgarh, Chhattisgarh govt, Covid-19, News: रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ( Chhattisgarh government) ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी (Corona Pandemic) में कारण माता-पिता खोने वाले बच्चों की पढ़ाई (education) का खर्च उठाने तथा उन्हें छात्रवृत्ति (scholarship) देने का फैसला किया है. ऐसे बच्चे, जिन्होंने अपने माता-पिता को इस वित्त वर्ष के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खो दिया है, की पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी. साथ ही पहली से आठवीं तक के ऐसे बच्चों को पांच सौ रुपए प्रतिमाह और नवमीं से 12 वीं तक के बच्चों को एक हजार रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी. सरकारी अथवा निजी किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे इस छात्रवत्ति के लिए पात्र होंगे. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री मोदी ने भेजे PM किसान सम्मान निधि की किस्त, ऐसे करें चेक

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों की शिक्षा का दायित्व उठाएगी, जिनके माता-पिता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है. यह योजना इस वित्त वर्ष से लागू की जाएगी.

Chhattisgarh government will pay for education of children who lost their parents due to #COVID19, scholarship also to be provided under state's Mahtari Dular Scheme. State govt will also take care of education of children whose earning member of family has died of Covid: CMO

— ANI (@ANI) May 14, 2021