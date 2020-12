Chhattisgarh Latest NEWS: Two civilians injured in IED blast in Bijapur district: छत्‍तीसगढ़ में नक्‍सलियों की हिंसा जारी है. नक्‍सलियों ने एक IED ब्‍लास्‍ट किया, जिसमें दो नागरिक घायल हो गए हैं. बीजापुर जिले में नक्‍सलियों के इस विस्‍फोट में एक बलराम ग्राम प्रधान और मोहम्‍मद इकबाल अंसारी घायल हो गए हैं. दोनों को CRPF Hospital लाया, जहां प्राथमिक इलाज किया गया है. दोनों खतरे से बाहर हैं. वहीं सुरक्षा बलों ने कांकेर में एक आईईडी विस्‍फोट को बरामद करके उनकी साजिश नाकाम कर कर दी है. Also Read - Landmine Blast in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बारूदी सुरंग विस्फोट, CRPF का अधिकारी शहीद, सात जवान घायल

बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बासागुड़ा और तर्रेम गांव के मध्य राजपेंटा गांव के करीब नक्सलियों ने सुबह टाटा सूमो वाहन को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया. इस घटना में वाहन मालिक मोहम्मद इकबाल अंसारी और मोटर मैकेनिक बलराम प्रधान घायल हो गए. Also Read - छत्तीसगढ़: पुलिस मुठभेड़ में 4 माओवादी ढेर, नक्सलियों के पास से बरामद इस हथियार ने उड़ाए होश

Chhattisgarh: Two civilians injured in IED blast in Bijapur district, says IG Bastar P Sundarraj Also Read - Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को किया गिरफ्तार

Both the injured civilians are out of danger and are being treated in CRPF Hospital in Basaguda. pic.twitter.com/SRfvirMLC4

