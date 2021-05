Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ में पशु चोरी के शक में भीड़ ने छह लोगों को बुरी तरह पीट दिया. इनमें एक घायल शख्स की बाद में मौत हो गई. घटना गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले (Gaurela-Pendra-Marwahi District) की है. घटना के संबंध में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक गांव का प्रमुख (Village Head) भी है. Also Read - जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, कोरोना दवाओं पर GST दर में कोई बदलाव नहीं

एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि लोकेश और विकास यादव चार भैंसों को लेकर जा रहे थे. यहां साल्हेघोरी (Salheghori) में कुछ लोगों ने उन्हें रोका और बुरी तरह मारपीट की. Also Read - कर्नाटक में भाजपा नहीं चला रही सरकार, यहां तीन दलों का गठबंधन- पर्यटन मंत्री का दावा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 26 मई की है. हमलावरों ने उन्हें बंधक बना लिया और पूरी रात पिटाई की. पीड़ितों ने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए कहा तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया. इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स की मौत हो गई. मामले की जांच की जा रही है.

Chhattisgarh | 6 men thrashed in Gaurela-Pendra-Marwahi dist over suspicion of cattle theft, one died. 6 accused arrested, including the village head. pic.twitter.com/zLT35CK35d

— ANI (@ANI) May 28, 2021