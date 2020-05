रायपुर: छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शराब प्रेमियों की सहूलियत और शराब दुकान में भीड़ कम करने के लिए शराब की घर पर ही आपूर्ति के लिए सेवा शुरू की है. शराब के शौकीन अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से शराब खरीद सकते हैं. डिलीवरी ब्वॉय के द्वारा ऑर्डर की गई शराब प्रदान किए जाने पर उन्हें शराब का मूल्य और डिलीवरी चार्ज 120 रूपए का भुगतान करना होगा. Also Read - तेलंगाना में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, शाम 7 बजे के बाद लागू रहेगा कर्फ्यू

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार 4 मई से सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी का पालन करते हुए राज्य की शराब दुकानों को संचालित करने का निर्देश जारी किया था. राज्य शासन ने सामाजिक दूरी और कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से घर पर शराब आपूर्ति की अनुमति प्रदान की है. Also Read - कोरोना वायरस का टीका विकिसत करने में लगा भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा

राज्य की शराब दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन द्वारा संचालित हैं. शराब दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने, सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी के पालन को देखते हुए डिलीवरी बॉय के माध्यम से शराब की आपूर्ति की व्यवस्था की शुरुआत की गई है. यह व्यवस्था वर्तमान में ग्रीन जोन में शुरू हो गई है. Also Read - देश की राजधनी दिल्‍ली में Coronavirus के मामले 5 हजार के पार, अब तक 64 मौतें

Chhattisgarh government has started home delivery of liquor in green zones in the state. A customer can place an online order for up to 5000ml liquor at a time, with delivery charges of Rs 120. pic.twitter.com/UTKgEea4jD

— ANI (@ANI) May 5, 2020