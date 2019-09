नई दिल्‍ली: ये वीडियो है छत्‍तीसगढ़ के सरकार के मंत्री का है, जिसमें वे बच्‍चों के बीच बैठकर कुछ ऐसा बता रहे हैं, जिससे वे बड़े नेता बन सकेंगे, लेकिन इसका जो तरीका उन्‍होंने बताया वो बेहद आपत्तिजनक है. आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ये वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है.

इस वीडियो में इस दौरान वे एक वाकया बताते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्‍होंने बताया कि एक बच्‍चे ने उनसे सवाल किया था, ‘आप इतने बड़े नेता हैं, आपने यह कैसे किया. मैं भी आपके जैसा बड़ा नेता बनना चाहता हूं. इसके लिए मैं क्या करूं?’ इस पर मंत्री यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ‘अगर बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी का कॉलर पकड़ो. इसके बाद ही तुम बड़े नेता बन पाओगे.’

#WATCH Sukma: Chhattisgarh Minister Kawasi Lakhma says, “A student asked me ”you have become a big leader. How did you do that? What should I do?’ I told him grab the Collector and SP by their collars, then you will become a leader.” (05.09.2019) pic.twitter.com/lVLr1oCKTZ

छात्रों के बीच बैठे हुए मंत्री की यह बात सुनकर मौजूद सभी छात्र और अन्‍य लोग हंसने लगते हैं. बता दें कि मंत्री कवासी लखमा बीते दिनों शिक्षक दिवस के मौके पर सुकमा जिले के पवनार गांव के एक सरकारी स्‍कूल में वे पहुंचे थे.

Chhattisgarh Minister Kawasi Lakhma: I ask children what do they aspire to be. Some say they want to become leaders & ask me how did I become one? I’d told them to serve people if they want to be leaders, fight for them at Collector offices for. My statement has been misconstrued pic.twitter.com/VtWyBoEtrb

