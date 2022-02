Naxals, engineer, worker, Kidnapping, Bijapur, Chhattisgarh: बीजापुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नक्सलियों (Naxals) ने आज शुक्रवार को दिनदहाड़े बीजापुर ( Bijapur district) जिले में इंद्रावती नदी पर पर पुल के निर्माण (river bridge construction) कार्य में लगे एक इंजीनियर और एक श्रमिक का अपहरण कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, दोपहर करीब एक बजे बेदरे-नुगुर गांव के समीप निर्माण स्थल से पड़ोसी मध्य प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर अशोक पवार (38) और श्रमिक आनंद यादव (27) को नक्सलियों ने बंधक बना लिया.Also Read - Chhattisgarh में नक्सलियों ने किया IED blast, CRPF के 4 जवान घायल

Chhattisgarh | Engineer and a worker engaged in river bridge construction in Bijapur district abducted by Naxals: IG Bastar P Sundarraj

