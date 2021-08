Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब ढोल की थाप और पारंपरिक गाने की आवाज सुनी को खुद को नाचने से रोक नहीं सके. सीएम ने पारंपरिक डांस भी किया. मौका था छत्तीसगढ़ के विशेष त्योहार हरेली का, जो विशेष रूप से खेती-किसानी से जुड़ा त्योहार है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम बघेल ने भी हिस्सा लिया और जमकर नाचे.Also Read - Chhattisgarh News: रायपुर में योग गुरु रामदेव के खिलाफ IPC और DMA की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने ट्वीटर पर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में लिखा कि सब्बो भाई-बहिनी अउ महतारी-सियान मन ला हमर पहली तिहार हरेली के अब्बड़‌ बधाई. हमर छत्तीसगढ़ महतारी के अंचरा अइसने हरियर रहाय, हमर खेत-खलिहान अउ गोर्रा-गोठान सब भरे भरे रहाय. जय छत्तीसगढ़.

#WATCH Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel takes part in Hareli festival (of worshipping farm equipment and cows) celebrations today, in Raipur pic.twitter.com/0SARUhfkqt

— ANI (@ANI) August 8, 2021