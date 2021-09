Chhattisgarh News:छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया गया है. उनपर ब्राह्मणों के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने का आरोप लगा है. जिसके बाद उनके बेटे सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही कह दिया था कि मेरे पिता हैं तो क्या हुआ, कानून से ऊपर कोई नहीं है. मंगलवार को सीएम के पिता की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की एक अदालत में पेश किया गया और फिर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.Also Read - Chhattisgarh News: पिता पर पुलिस ने दर्ज की FIR, सीएम भूपेश बघेल ने कहा-कानून से ऊपर कोई नहीं

बता दें कि सीएम के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ सर्व ब्राह्मण समाज ने शिकायत की थी जिसके बाद डीडी नगर पुलिस ने शनिवार देर रात नंद कुमार बघेल के खिलाफ धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (1) (बी) (इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

#UPDATE | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel’s father Nand Kumar Baghel has been sent to 15-day judicial custody by a court in Raipur for allegedly making derogatory remarks against Brahmin community, says Nand Kumar’s lawyer Gajendra Sonkar https://t.co/CWWR5zWal3

— ANI (@ANI) September 7, 2021