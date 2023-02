Chhattisgarh News: नक्सलियों की वारदात, IED Blast में हेड कांस्टेबल शहीद

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट (IED Blast) होने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) का प्रधान आरक्षक शहीद हो गए. पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

नारायणपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) हेमसागर सिदार ने कहा कि घटना जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बटुम गांव के निकट सुबह करीब सात बजे हुई. उन्होंने बताया कि इलाके में नक्सलियों द्वारा बैनर लगाए जाने की सूचना के बाद ओरछा थाना से सीएएफ की एक टीम को गश्त के लिए भेजा गया था.