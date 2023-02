Chhattisgarh News: सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी शहीद

रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के सुकमा जिले ( Sukma district) में शनिवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) समेत जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के तीन जवान शहीद (Three Police-Jawan Including ASI killed in encounter with Naxals in Sukma ) हो गए. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि मुठभेड़ में करीब आधा दर्जन नक्सली मारे गए और उनके साथी उनके शवों को घसीट कर जंगल में ले गए. डीआरजी की टीम ने राजधानी रायपुर से 400 किलोमीटर दूर स्थित जगरगुंडा थाना क्षेत्र से अभियान चलाया था.

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि सुकमा जिले के जगरगुंडा और कुंदेड़ गांव के मध्य सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी के सहायक उपनिरीक्षक रामुराम नाग (36), आरक्षक कुंजराम जोगा (33) और वंजाम भीमा (31) शहीद हो गए हैं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी.