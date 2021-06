रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले (Naxal-affected Bastar district) में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ (encounter) में एक महिला नक्सली मारी (woman Naxalite killed) गई. एनकाउंटर के बाद घटनास्‍थल से वर्दीधारी एक महिला नक्सली का शव(Body of a female Naxal along with arms and ammunition recovered) , एक एके-47 राइफल, दो पिस्तौल, 12 बोर की बंदूक, और भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद किया गया है. Also Read - छत्तीसगढ़: रोड एक्‍सीडेंट में एक ही परिवार की 5 महिलाओं की मौत

सुरक्षा बल के जवान आज शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे जब चांदामेटा और पयारभांट गांव के बीच जंगल में थे, तब नक्सलियों ने बस्तर डीआरजी के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद मठभेड़ शुरू हो गई. कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से भाग गए. बाद में जब सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली, तब वहां वर्दीधारी एक महिला नक्सली का शव, एक एके-47 राइफल, दो पिस्तौल, 12 बोर की बंदूक, और भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद हुआ.

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने शुक्रवार को बताया कि जिले के दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदामेटा और पयारभाठ गांव के मध्य जंगल में सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया है.

Body of a female Naxal along with arms and ammunition recovered following an exchange of fire with District Reserve Guard (DRG) near jungle area in Darbha, Bastar. Searching underway in the nearby areas: SP Deepak Jha from Bastar#Chhattisgarh

