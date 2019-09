नई दिल्‍ली/ बि‍लासपुर: छत्‍तीसगढ़ के पूर्व मुख्‍यमंत्री अजीत जोगी के विधायक बेटे अमित जोगी को पुलिस ने बिलासपुर से उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे एवं पूर्व विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार किया गया है. बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को शहर के मरवाही सदन से अमित जोगी को गिरफ्तार किया. एसपी अग्रवाल ने कहा कि छह महीने तक जांच के बाद मंगलवार को अमित जोगी को गिरफ्तार किया गया.

जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी दी थी

एसपी अग्रवाल ने बताया कि अमित जोगी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी दी थी. एसपी ने बताया कि इस वर्ष फरवरी महीने में बीजेपी की ओर से मरवाही विधानसभा सीट से प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जिले के गौरेला थाना में अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

Sanjay Kumar Dhruv, Bilaspur, SP(Rural): He (Amit Jogi) will be produced before a court and as per the orders of the court, action will be taken. He has been accused of giving wrong information in his election affidavit about his birthplace. #Chhattisgarh https://t.co/KsIeqLTnC0 pic.twitter.com/5rAdHfke9Y

