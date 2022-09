रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Chhattisgarh Pradesh Congress Committee) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष (Congress President) बनाने के लिए रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया. कांग्रेस नेताओं ने यह जानकारी दी.Also Read - अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नन्ही बच्ची को पहनाई चप्पल, कांग्रेस नेता के इस अंदाज का कायल हुआ सोशल मीडिया

सीपीसीसी से एक दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था. इस साल जून में सीपीसीसी (CPCC) ने इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. Also Read - कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी, कीमोथेरेपी के लिए अब नहीं जाना होगा दूर; राजनादगांव में मिलेगी सुविधा

कांग्रेस की प्रदेश संचार शाखा के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 310 प्रतिनिधियों की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक की अध्यक्षता हुसैन दलवाई ने की. छत्तीसगढ़ से पार्टी के ये प्रतिनिधि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव में मतदान करेंगे. Also Read - गृह मंत्री अमित शाह बोले, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस अभी तक तेलंगाना में आधिकारिक रूप से नहीं मनाया गया

इस साल जून में सीपीसीसी (CPCC) ने इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए.

कांग्रेस ने पिछले महीने कहा था कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होगा. इसके नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. गौरतलब है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पिछली बार नवंबर 2000 में चुनाव हुआ था.

पार्टी ने कहा था कि नामांकन पत्रों को वापस लेने के बाद यदि सिर्फ एक उम्मीदवार शेष रह जाएगा, तो आठ अक्टूबर को ही अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने दलवाई को पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है.

राज्य में सत्तारूढ़ दल के प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, राजीव भवन में हुई बैठक में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रमुख मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,एआईसीसी महासचिव पी एल पुनिया और राज्य के मंत्री शामिल हुए.

मुख्यमंत्री बघेल ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, जिसका अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मोहन मरकाम, राज्य विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, मंत्रियों-टी एस सिंह देव, शिवकुमार डहरिया और प्रेमसाय टेकाम- ने किया.

Chhattisgarh Congress Committee & Rajasthan Cong Committee has made this proposal. It has been done in 2 states but if this proposal comes from other states too, then Rahul ji should rethink this matter: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on appointing Rahul Gandhi as party president pic.twitter.com/m0nvvjrdYS

— ANI (@ANI) September 18, 2022