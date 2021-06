Three men raped two minor girls during a wedding in Surguja: छत्तीसगढ़ के (Chhattisgarh) के सरगुजा (Surguja) में दो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप (Rape) का मामला सामने आया है. सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में यह वारदात तब हुई, जब एक शादी (wedding) में बारात (Baraat) में आए 3 लड़के अपनी गाड़ी में 2 नाबालिग लड़कियों को बैठाकर ले गए और सुनसान और जंगली इलाके उनके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने बताया कि इस मामले (Case registered against three men for raping two minor girls during a wedding in Surguja) में एफआईआर FIR की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - Chhattisgarh: बस्‍तर में एनकाउंटर में महिला नक्सली ढेर, AK-47 समेत कई हथियार बरामद

बताया गया है कि आरोपी लड़कियों से परिचित थे और जान-पहचान में घुमाने का झांसा देकर लड़कियों को कार में बैठाकर जंगल में ले गए और वहां दोनों लड़कियों के साथ रेप ( rape with two minor girls) किया.

थाना प्रभारी ने बताया, “बारात में आए 3 लड़के अपनी गाड़ी में 2 नाबालिग लड़कियों को बैठाकर ले गए और उनके साथ दुष्कर्म किया. मामले में FIR दर्ज की गई. एक आरोपी को गिरफ़्तार किया गया. ”

सीतापुर पुलिस स्‍टेशन के थाना प्रभारी रूपेश नारंग ने कहा, सरगुजा में एक शादी के दौरान दो नाबालिग लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पीड़ितों के परिचित थे, उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. हम मामले की जांच कर रहे हैं.