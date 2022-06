जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पिहरिड गांव में बोरवेल में गिरे 10 वर्षीय राहुल को बचाने के लिए गुजरात से रिमोट से संचालित बोरवेल ‘रेस्क्यू रोबोट’ मशीन लगाई गई है. सीएम भूपेश बघेल लगातार ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं. बता दें कि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सूखे बोरवेल में गिरे 11 वर्षीय बच्चे को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है. राहुल बोरवेल में 60 से 70 फुट नीचे फंसा हुआ है. लगभग 20 से 21 फिट की दूरी तक खुदाई की गई है बोरवेल में फंसे बच्चे को निकलने के लिए अभियान जरी है.Also Read - छत्तीसगढ़ः सुकमा पुलिस ने नक्सली बताकर बेगुनाह को भेज दिया जेल, 9 महीने बाद मिली रिहाई

ताजा जानकारी के मुताबिक़, बचाव अभियान के बीच, राहुल के स्वास्थ्य की सेहत पर नजर रखी जा रही है, बीच बीच में उसमें हलचल दिखाई देती रही है. राहुल को बछाने के लिए पिछले 40 से अधिक घंटे से एनडीआरएफ की टीम बोरवेल में क्रेन लगाकर भेजे गए हुक और रस्सी से भी राहुल को ऊपर लाने की अपनी कोशिशें करती रही है. उम्मीद है कि 3 से 4 घंटे में अन्दर रेस्क्यू आपरेशन पूरा हो सकता है. कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौके पर निगरानी कर रहे हैं.

Chhattisgarh | Remote-operated borewell ‘rescue robot’ machine from Gujarat deployed to rescue 10-year-old Rahul who fell into a borewell in Pihrid village of Janjgir-Champa district pic.twitter.com/mRJcqigAKK

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 12, 2022